Relíquia de São Sebastião trazida de Roma é exposta para fiéis no litoral norte de SP

Um fragmento de osso de São Sebastião, mártir e padroeiro de Caraguatatuba, foi trazido diretamente da Basílica de São Sebastião, em Roma, e será exposto na diocese da cidade, no litoral norte paulista.

A chegada da relíquia de primeiro grau foi celebrada com uma missa, no último domingo, 13, que também foi uma homenagem aos 1721 anos do martírio de São Sebastião.

Na ocasião, os fiéis realizaram uma carreata a partir da divisa de Caraguá e São Sebastião até a Igreja Matriz, onde foi celebrada uma missa presidida por dom José Carlos Chacorowski, bispo diocesano de Caraguatatuba.

Além da cidade de mesmo nome, São Sebastião é padroeiro de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, do Rio de Janeiro, José Boiteux, em Santa Catarina, e Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais.

São Sebastião é considerado o padroeiro da agricultura e da pecuária e é conhecido como santo protetor das epidemias, pestes, guerras e tempestades.

De acordo com o Vaticano, o santo foi um oficial do exército do império romano. Ele era natural de Milão, na Itália. Foi condenado pelo então imperador Diocleciano (244-313), que "o estimava pelas suas qualidades, mas não suspeitava que fosse cristão", e sobreviveu a flechadas.

Preso, ajudou cristãos em cárcere e converteu militares e nobres para o cristianismo. Depois, foi açoitado até a morte a mando do imperador.