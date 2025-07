Apesar de incertezas, condições de mercado melhoraram, diz Andrew Bailey em carta ao G20

Em sua primeira carta aos ministros do G20 como presidente do Conselho de Estabilidade Financeira (FSB, na sigla em inglês), Andrew Bailey enfatizou a importância da coordenação internacional na regulamentação financeira em meio às tensões geopolíticas e destacou suas prioridades para o conselho, de acordo com nota publicada nesta segunda-feira.

"Em abril, fomos lembrados das maneiras pelas quais as vulnerabilidades no setor não bancário podem gerar volatilidade. Desde então, apesar da incerteza elevada, as condições de mercado melhoraram e os preços dos ativos se recuperaram", escreveu, ao ressaltar que novos riscos econômicos e geopolíticos "se cristalizarem e as vulnerabilidades da dívida global permanecem elevadas".

Para Bailey, que também é o presidente do Banco da Inglaterra (BoE, em inglês), a incerteza continua pesando sobre as expectativas de crescimento e é preciso permanecer vigilante quanto ao risco de movimentos disruptivos do mercado. Ele acredita que é necessário aprimorar as capacidades de vigilância e é preciso ter "ferramentas robustas" para detectar vulnerabilidades em todo o sistema financeiro, "permitindo-nos lidar com potenciais problemas antes que eles se concretizem".

De acordo com a carta, os choques dos últimos anos, e mesmo dos últimos meses, enfatizaram a importância da estabilidade financeira e da implementação de padrões globalmente acordados, como Basileia III. "A necessidade de cooperação global é tão clara hoje quanto era há 15 anos: não apenas para prevenir crises, mas porque um sistema resiliente permite a alocação eficiente de capital, permitindo que o G20 se concentre no crescimento sustentável", acrescenta.