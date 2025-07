China aprova acordo de US$ 35 bilhões da empresa americana Synopsys para aquisição da Ansys

A empresa de software dos EUA, Synopsys, obteve aprovação regulatória chave da China para sua aquisição de US$ 35 bilhões da Ansys, um negócio visto como uma potencial moeda de troca na batalha comercial de Pequim com Washington.

Anunciada no início de 2024, a aquisição atraiu atenção em Pequim e exigiu a aprovação de autoridades chinesas, pois as duas empresas tinham participações de mercado combinadas de até 75% para certos softwares de design de chips na China em 2023, disse o regulador antitruste do país na segunda-feira.

A Administração Estatal para Regulação do Mercado da China disse que aprovou o negócio sob condições propostas pela Synopsys que exigem que as empresas cumpram várias obrigações, que incluem compromissos de não rescindir contratos existentes com clientes chineses.

O regulador também exigiu que a Synopsys e a Ansys continuassem fornecendo produtos para clientes chineses em termos justos e não discriminatórios, bem como mantivessem acordos de interoperabilidade, de acordo com um comunicado. Tais condições serão válidas por 10 anos, afirmou.

A aprovação seguiu-se ao afrouxamento das restrições de exportação dos EUA sobre software de design e engenharia de chips para a China no início deste mês. A Synopsys afirmou que estava trabalhando para restaurar o acesso aos seus produtos para clientes chineses, após o alívio das restrições americanas. Em janeiro, reguladores da União Europeia (UE) e do Reino Unido aprovaram condicionalmente a fusão depois que as empresas ofereceram soluções para aliviar preocupações de concorrência. Fonte: Dow Jones Newswires*.

