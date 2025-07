Avião da Azul que saiu de SP precisa fazer pouso de emergência no Rio

Uma aeronave que fazia o trajeto entre Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio, nesta segunda-feira, 14, indicou um problema técnico durante a aproximação no Rio de Janeiro. De maneira preventiva, as máscaras de oxigênio foram acionadas e a tripulação solicitou prioridade para pouso.

"A aterrissagem e o desembarque aconteceram normalmente e em total segurança, com a aeronave seguindo para posição de parada por meios próprios", segundo a Azul.

"A Azul lamenta eventuais transtornos e ressalta que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações, valor primordial para a companhia", diz.