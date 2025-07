Swiatek assume 3º lugar no ranking da WTA após título em Wimbledon; Bia Haddad deixa o Top 20

A polonesa Iga Swiatek continua ganhando posições no ranking da WTA em sua busca pela retomada da liderança. Campeã de Wimbledon, desencantando em uma dura temporadas, a tenista assumiu a terceira colocação, atrás somente da norte-americana Coco Gauff e da belarussa Aryna Sabalenka, a líder. Já a brasileira Beatriz Haddad maia deixou o Top 20 onde figurava desde 2024.

Swiatek vinha de temporada bastante ruim, sem nenhuma taça, o que a fez despencar para a oitava colocação do ranking. Os bons resultados na temporada de grama, que não é sua especialidade, a fizeram retomar o sorriso e a confiança. O inédito e inesperado título em Wimbledon a faz renascer a esperança de retomada na carreira brilhante, agora com seis Grand Slams vencidos.

"Sinceramente, ainda não sei (o que esse título mudará na minha carreira). Nunca se sabe o que vai acontecer no futuro, mas com certeza este título me surpreendeu", admitiu a polonesa. "Devo dizer que vencer Wimbledon estava no fim da minha lista de desejos, porque eu simplesmente achava que seria o mais difícil, o mais complicado. Isso significa que, para mim, devo sempre acreditar, porque se eu consegui adaptar meu jogo à grama, então acho que tudo é possível."

Superar Amanda Anisimova com uma 'bicicleta' (duplo 6 a 0) a fez subir para 6.813 pontos no ranking, ainda bem distante de Sabalenka, com 12.420, mas bem mais perto de Coco Gauff, que soma 7.669. Mesmo derrotada na decisão em Londres, a norte-americana celebrou bela subida para a sétima posição, com 4.470 pontos.

A jovem russa Mirra Andreeva, de 18 anos, também teve o que comemorar com a campanha em Wimbledon. Ao avançar até as quartas de final, subiu duas posições atingindo o inédito quinto lugar onde estava Jasmine Paolini. A italiana despencou para a nona posição.

Quem também não teve motivos para sorrir foi Bia Haddad. A surpreendente derrota para a húngara Dalma Gálfi ainda na segunda rodada de Wimbledon a fez perder uma posição, para a suíça Belinda Bencic, caindo para o 21º posto e deixando o Top 20 onde figurava desde setembro de 2024.

RANKING DA WTA

1ª - Aryna Sabalenka - 12.420 pontos

2ª - Coco Gauff - 7.669

3ª - Iga Swiatek - 6.813

4ª - Jessica Pegula - 6.423

5ª - Mirra Andreeva - 5.163

6ª - Qinwen Zheng - 4.803

7ª - Amanda Anisimova - 4.470

8ª - Madison Keys - 4.374

9ª - Jasmine Paolini - 3.576

10ª - Paula Badosa - 3.454

21ª Bia Haddad - 2.129