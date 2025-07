Prefeitura de Ribeirão Pires negociou mais de R$6,8 milhões no REFIS 2025

O programa de regularização fiscal da Prefeitura de Ribeirão Pires, o Refis2025 – Programa Especial de Parcelamento –, está em sua reta final e já resultou em 1.075 acordos firmados, com um total de R$ 6.893.483,95 em débitos renegociados. O programa segue disponível até o dia 22 de julho, sendo necessário agendamento prévio pelo site da Prefeitura ou pelo aplicativo Ribeirão Pires Digital. O atendimento é realizado no Paço Municipal, localizado na Rua Miguel Prisco, 288 – Centro.

Segundo o prefeito Guto Volpi, o objetivo da iniciativa é ampliar o acesso dos contribuintes à regularização de pendências com a administração municipal, aproveitando os benefícios oferecidos. “O programa é uma via de mão dupla: auxilia quem está em dívida e fortalece a arrecadação da cidade”, destacou.

O Refis 2025 abrange tributos municipais, como impostos e taxas, inclusive os que já estão inscritos em Dívida Ativa ou em fase judicial, desde que tenham sido gerados até 31 de dezembro de 2024. As condições de parcelamento variam de acordo com a forma de pagamento: para quem optar por até três parcelas, há 100% de desconto em juros e multa; em até oito parcelas, o desconto é de 80% nos juros e 100% na multa; já em até quinze parcelas, os contribuintes recebem 70% de desconto nos juros e 100% na multa.

O valor mínimo de cada parcela é de R$ 80,00 para pessoas físicas e R$ 200,00 para pessoas jurídicas, com reajuste anual conforme o índice oficial do Município. O REFIS 2025 representa uma oportunidade para que moradores e empresas quitem seus débitos com condições facilitadas, ao mesmo tempo em que contribuem para o fortalecimento das finanças públicas do município.

LEIA TAMBÉM

Moradores e empresas podem quitar dívidas com desconto em Diadema