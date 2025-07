Taka revela nova dívida previdenciária de R$ 9 milhões em Diadema

O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), revelou nesta segunda-feira (14) a descoberta de uma nova dívida de aproximadamente R$ 9 milhões com a Previdência municipal, encontrada por técnicos da atual gestão. O anúncio foi feito durante reunião com 13 vereadores na sede da Prefeitura, em um encontro de balanço das ações dos primeiros meses de governo e apresentação das metas para o segundo semestre.



Segundo o prefeito, o valor não estava registrado nos levantamentos anteriores, que já haviam apontado um passivo de R$ 2,5 bilhões herdado da gestão anterior — montante que engloba débitos com fornecedores, bancos e o Instituto de Previdência de Diadema. “Estamos lidando com uma situação fiscal muito delicada. Essa nova dívida só reforça a necessidade de responsabilidade e planejamento em cada passo que damos”, afirmou Taka.



Apesar das dificuldades financeiras, o prefeito ressaltou os avanços obtidos desde o início do ano, com destaque para a pavimentação de 160 ruas, as ações firmes contra os pancadões e melhorias nos serviços de saúde pública.



Na mesma reunião, Taka anunciou uma nova prioridade da gestão: zerar a fila por vagas em creches até o fim do ano. “A partir de 19 de agosto, nosso foco será total na Educação. Queremos garantir que todas as crianças tenham acesso à creche ainda este ano”, declarou.



Os vereadores presentes elogiaram a condução do governo e destacaram a importância da transparência nos dados apresentados. Participaram do encontro os parlamentares Dequinha Potência, Reinaldo Meira, Fernanda Durões, Jefferson Leite, Talabi, Cicinho, Cabo Ângelo, Juninho do Chicão (líder do governo), Zé do Bloco, Jerry Bolsas, Lucas Almeida, Márcio Júnior, Laureto do Água Santa, Gilson Moura e Boquinha.



O prefeito encerrou a reunião reafirmando o compromisso com o diálogo e a construção conjunta entre os poderes. “Seguimos unidos por Diadema. Cada vereador aqui tem seu papel, e todos compartilham do mesmo objetivo: cuidar da nossa cidade com responsabilidade e amor”, concluiu.