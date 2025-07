Fabiano Menotti tranquiliza fãs após capotar o carro e mantém agenda de shows

cantor Fabiano Menotti, que forma dupla com o irmão César Menotti, passou por um grande susto na tarde do último domingo, 13, ao sofrer um acidente de carro na BR-040, nas proximidades de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Apesar da gravidade do ocorrido, o sertanejo saiu ileso e manteve a apresentação que tinha agendada em Cordeiro, no interior do Rio de Janeiro, na mesma noite.

Mesmo após o capotamento, Fabiano seguiu para o show, onde gravou um vídeo no camarim agradecendo as mensagens e orações dos fãs. Em tom emocionado, ele celebrou o que chamou de "livramento" e destacou a importância de manter a apresentação, como forma de gratidão pela vida.

"Não tinha porque não manter e comemorar essa benção de Deus. Deus me deu uma oportunidade de estar vivo", afirmou o cantor.

Fabiano dirigia de Belo Horizonte para Cordeiro quando, no quilômetro 771 da rodovia, um veículo à sua frente quase parou de forma repentina. Ao tentar desviar, o carro do cantor invadiu a contramão e colidiu lateralmente com outro automóvel, conduzido por um policial militar que estava de folga. Em seguida, o veículo do artista capotou.

Além de Fabiano, estavam no carro um secretário da equipe, que sofreu um corte leve na mão direita, e foi atendido no local pela ambulância da concessionária EPR Via Mineira. O cantor e o motorista do outro carro dispensaram atendimento médico. Segundo o Corpo de Bombeiros, todos os envolvidos estavam conscientes e fora dos veículos quando a equipe chegou.

Este foi o segundo acidente envolvendo membros da equipe da dupla. No ano passado, o ônibus de César Menotti & Fabiano também se envolveu em uma colisão em Minas Gerais, nas proximidades de Rio da Casca, mas ninguém ficou gravemente ferido.