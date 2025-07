Fed/Hammack: ainda não sabemos exatamente qual será o impacto das tarifas na economia dos EUA

A presidente do Federal Reserve (Fed) de Cleveland, Beth Hammack, ressaltou que ainda não é possível saber exatamente qual será o impacto das novas políticas tarifárias dos EUA, em entrevista para a Fox Business na manhã desta segunda-feira, 14. Hammack defendeu que as taxas de juros devem continuar no nível atual para garantir que a inflação continuará em queda até atingir a meta de 2%.

A dirigente vê a política monetária próxima do nível neutro, com uma restrição "modesta" em meio a uma economia que está "funcionando muito bem". "Vejo uma economia muito saudável, com um mercado de trabalho estável que reduz preocupações sobre mandato de emprego", disse. "Mas a inflação continua oscilando em torno de 3% por um período longo de tempo".

Hammack reiterou que o Fed leva ambos os mandatos a sério e espera fazer mais progresso na desinflação. Segundo ela, a falta de clareza sobre as tarifas e possíveis retaliações estão pesando sobre empresas americanas e diminuindo investimentos, somando-se a dificuldades da inflação ainda elevada no país.

A dirigente afirmou que é importante monitorar como as novas políticas vão afetar a inflação e disse que continuará a manter a "mente aberta" nas decisões monetárias para analisar os dados disponíveis.