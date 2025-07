Cruzeiro cresce com Jardim em meio a saídas de Mattos e Dudu e mira liderança após 11 anos

Depois de Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo ficar sob os holofotes no Mundial de Clubes, o retorno do Brasileirão evidenciou a força do Cruzeiro, cuja retomada do protagonismo no futebol nacional acontece após correção de rota da diretoria com a contratação do técnico português Leonardo Jardim, culminando na imponente goleada por 4 a 1 diante do Grêmio no Mineirão.

O Cruzeiro está na segunda posição com os mesmos 27 pontos do Flamengo - que tem um jogo a menos - e pode voltar à liderança do Brasileirão depois de 11 anos nesta semana. A equipe mineira torce por um tropeço do rubro-negro carioca contra o Santos, na Vila Belmiro, na quarta-feira, e vai buscar uma vitória diante do Fluminense, brasileiro com a melhor participação no Mundial, no dia seguinte, no Maracanã.

Voltar a ponta da tabela de classificação era um objetivo distante para o Cruzeiro há pouco tempo. O time se acostumou a ficar no meio da tabela durante o processo de reconstrução após três anos consecutivos na Série B. A venda da SAF do clube à Ronaldo Fenômeno trouxe a esperança de dias melhores, mas é com Pedro Lourenço como acionista que o torcedor cruzeirense consegue sonhar com voos mais altos.

Com um perfil mais arrojado do que o antecessor, Pedro Lourenço não faz questão de esconder o lado torcedor quando o assunto é o Cruzeiro. O empresário do ramo de supermercados investiu forte no time celeste, cujo elenco é um dos melhores do País. Mas o caminho para o sucesso no Brasileirão exigiu mudanças bruscas.

Um dos protagonistas da campanha cruzeirense é o técnico Leonardo Jardim. O português de 50 anos chegou ao clube em fevereiro para substituir Fernando Diniz. O início não foi dos melhores, com eliminação na semifinal do Campeonato Mineiro e queda vexatória na primeira fase da Sul-Americana, mas o trabalho começou a dar resposta durante o Brasileirão.

Apesar da boa fase, Jardim faz questão de ponderar quando é questionado sobre expectativas de título. "Neste momento nós temos os nossos objetivos bem definidos. Como já falei, não podemos criar expectativas que o Cruzeiro foi feito para ser campeão. O Cruzeiro foi feito para ser competitivo e chegar à Libertadores. Este é o grande objetivo proposto pelo clube", comentou o treinador após a goleada no Mineirão.

Antes de o Cruzeiro disparar no Brasileirão, Jardim precisou gerir crises no elenco. O treinador barrou Dudu do time titular e viu o atleta reclamar publicamente. Após alegar "questões internas", o português viu o atacante pedir para sair do clube com apenas quatro meses. Outros nomes de peso, como o atacante Gabigol e o lateral Fagner, também têm status de reserva com o técnico.

Dudu foi levado ao Cruzeiro pelo CEO Alexandre Mattos, com quem trabalhou no Palmeiras e insistiu na contratação do atacante de 33 anos. O dirigente perdeu prestígio após a saída do jogador para o rival Atlético-MG. Ao mesmo tempo, Leonardo Jardim passou a ser mais participativo em outros setores do futebol cruzeirense. Sem espaço, Mattos aceitou o convite do Santos.

Leonardo Jardim soma 24 jogos no comando do Cruzeiro, com 11 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. O treinador tem um aproveitamento de 55,5%. "Cada jogo do Campeonato (Brasileiro) e da Copa do Brasil têm que ser nossas finais. Temos que dar tudo", cravou o treinador.