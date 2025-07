UE: Sefcovic pretende entrar em contato com negociadores dos EUA hoje, após ameaça tarifária

O comissário de comércio da União Europeia (UE), Maros Sefcovic, disse que voltará a entrar em contato com negociadores dos EUA, depois que o presidente Donald Trump ameaçou impor tarifas de 30% a produtos do bloco no fim de semana.

"Tenho a intenção de falar com meus colegas dos EUA novamente ainda hoje, porque não posso pensar em desistir sem fazer um esforço genuíno", afirmou Sefcovic, que é o principal negociador da UE, nesta segunda-feira, 14.

A Comissão Europeia, braço executivo da UE responsável pela política comercial, foi pega de surpresa no sábado (12), quando Trump enviou uma carta ao bloco ameaçando tarifar importações europeias em 30% a partir de 1º de agosto, caso ambos os lados não consigam firmar um pacto comercial.

Antes disso, a UE vinha trabalhando com um prazo até 9 de julho para garantir um acordo preliminar com os EUA, e funcionários da comissão estavam se preparando na semana passada para anunciar um acerto em princípio.

"A sensação era de que estávamos muito perto de um acordo", disse Sefcovic a repórteres, em Bruxelas, ressaltando que as duas partes estão negociando há semanas. "Minha percepção era de que estávamos nos aproximando de um bom resultado para ambos os lados", afirmou. "Também senti, por parte de meus colegas dos EUA, que, apesar da carta, eles estão dispostos continuar as negociações."

"A incerteza atual causada por tarifas injustificadas não pode persistir indefinidamente, e, portanto, devemos estar preparados para todos os resultados", disse Sefcovic, ressaltando que a UE também está preparada para reagir com contramedidas próprias.

A comissão e os estados membros da UE haviam aprovado anteriormente um pacote de tarifas retaliatórias que visaria 21 bilhões de euros em importações dos EUA. Essas tarifas, porém, estão suspensas em meio às negociações. O bloco também está elaborando um segundo pacote de tarifas que poderá atingir até 95 bilhões de euros em produtos dos EUA. Fonte: Dow Jones Newswires*.

