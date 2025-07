Bolsas da Europa caem majoritariamente após Trump ameaçar UE com tarifa de 30%

Por Sergio Caldas

São Paulo, 14/07/2025 - As bolsas europeias operam majoritariamente em baixa na manhã desta segunda-feira, com perdas lideradas pelo setor automotivo, à medida que a ameaça do presidente dos EUA, Donald Trump, de impor tarifas de 30% à União Europeia pesa no sentimento de investidores.

Por volta das 6h15 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,33%, a 545,55 pontos.

No sábado (12), Trump ameaçou tarifar produtos da UE e do México em 30%, a partir de 1º de agosto, se ambos não conseguirem firmar acordos comerciais com Washington.

Em resposta, a UE disse ontem (13) que estenderá a suspensão de contramedidas a tarifas dos EUA até o início de agosto e continuar pressionando por um acerto negociado.

No horário acima, o subíndice europeu de automóveis e autopeças era destaque negativo, com queda de 1,3%. Em Frankfurt, Volkswagen caía 1,5% e Mercedes-Benz recuava 1,4%, enquanto em Milão, a Stellantis registrava perda de 0,9%.

Por outro lado, ações ligadas ao setor de defesa negociadas em Paris saltavam após o presidente francês, Emmanuel Macron, anunciar que gastos militares serão ampliados em 6,5 bilhões de euros nos próximos dois anos. Era o caso da empresa de robótica marítima Exail Technologies (+4,3%) e do fabricante de aviões Dassault Aviation (+2,6%).

Às 6h28 (de Brasília), a Bolsa de Frankfurt caía 0,70% e a de Paris recuava 0,43%, enquanto a de Londres subia 0,40%, visto que o Reino Unido já fechou um acordo comercial com os EUA. As de Milão, Madri e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas baixas de 0,29%, 0,63% e 0,20%.

Contato: [email protected]