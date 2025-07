Reforço de última hora, João Pedro se emociona com título pelo Chelsea: 'É inexplicável'

Reforço que chegou ao Chelsea no meio do mata-mata do Mundial de Clubes da Fifa, o atacante brasileiro João Pedro estava de férias, mas conseguiu marcar três gols, sendo um na final contra o Paris Saint-Germain, em três jogos na competição nos Estados Unidos.

"É inexplicável, estava em 40 dias de férias e chego no meio do campeonato", afirmou João Pedro ao canal Sportv. "Não sei o que falar", completou o jogador, que se emocionou durante a entrevista e chorou diante das câmeras.

João Pedro estreou contra o Palmeiras nas quartas de final e infernizou a defesa do time de Abel Ferreira. Na semifinal contra o Fluminense, marcou os dois gols da vitória e não comemorou em respeito ao clube que o revelou. Neste domingo, superou o gigante Donnarumma com uma cavadinha para marcar o terceiro gol da decisão.

Aos 23 anos, o atacante jogava pelo Brighton e contou que mesmo durante as férias estava trabalhando com um personal trainer. "Foi minha primeira final. Acho que estou vivendo o inexplicável", repetiu o atacante.

O jogador está na Inglaterra desde 2023 e disse que ganhou "5 ou 6 quilos" para poder atuar melhor no campeonato local. "É preciso ter porte físico", disse ele, que acrescentou que na partida deste domingo o PSG cansou primeiro.

Após o final da partida, houve um empurra-empurra entre os times e após confusão com Donnarumma e Luis Enrique João Pedro foi ao chão. "Fui proteger o Andrey (Santos). Vi que estavam fazendo rodinha nele e como bom brasileiro fui defender. Caí no chão, mas faz parte. Eles (PSG) não souberam perder", disse ele, sobre a situação.

Sobre o novo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, que acompanhou a partida, João Pedro foi sucinto. "Tenho que fazer o meu trabalho."