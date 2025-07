Final do Mundial tem confusão generalizada pós-jogo e tapa de Luis Enrique em João Pedro

O tenso duelo entre Chelsea e Paris Saint-Germain, na final do Mundial de Clubes, foi marcado por uma confusão generalizada no gramado do MetLife Stadium, em New Jersey, nos Estados Unidos. O técnico do PSG, Luis Enrique, chegou a acertar um tapa no rosto do brasileiro João Pedro, da equipe inglesa.

O clima de nervosismo dominou a surpreendente vitória de 3 a 0 do Chelsea sobre o favorito PSG, atual campeão da Champions League. Jogadores se desentenderam em diversos momentos ao longo dos 90 minutos. Na reta final, o português João Neves puxou o cabelo do espanhol Cucurella e levou o cartão vermelho direto, deixando o PSG com 10 em campo nos instantes finais da decisão.

Com o apito final, os ânimos esquentaram e o Chelsea mal teve tempo para celebrar a grande conquista. A confusão teve início em discussão entre o volante brasileiro Andrey Santos, do Chelsea, e o lateral português Nuno Mendes, do PSG. Jogadores das duas equipes se aproximaram para apartar, o que acabou atiçando a rivalidade.

O momento mais lamentável aconteceu num desentendimento entre o goleiro Gianluigi Donnarumma e João Pedro. Luis Enrique, técnico do PSG, interferiu e acabou acertando um tapa no rosto do reforço brasileiro do Chelsea, que caiu no chão com as mãos no rosto.

Técnico do Chelsea, Enzo Maresca correu para separar seus jogadores e amenizou o clima pesado entre as duas partes. Daí em diante, a confusão se dissipou, com os jogadores do Chelsea se reunindo num dos lados do campo para iniciar a comemoração pelo título mundial.