EUA: tiroteio em igreja deixa várias pessoas feridas em Kentucky

Várias pessoas ficaram feridas neste domingo, 13, após um tiroteio em uma igreja no Kentucky (EUA), depois que um suspeito atirou e feriu um policial estadual, informaram as autoridades.

Depois de atirar no policial, o suspeito acabou na Igreja Batista Richmond Road, no sudoeste de Lexington, onde houve vários feridos, informou a Polícia Estadual do Kentucky. O suspeito foi morto, informou a polícia estadual, mas a agência não forneceu informações adicionais.

Em sua conta no X, antigo Twitter, Andy Beshear, governador do Kentucky, afirmou que várias pessoas ficaram feridas. O policial e outras pessoas estavam sendo atendidos em um hospital próximo, mas outros detalhes ainda estavam sendo apurados, disse o governador. A gravidade dos ferimentos não foi imediatamente divulgada.

"Por favor, rezem por todos os afetados por esses atos de violência sem sentido e agradeçamos pela resposta rápida do Departamento de Polícia de Lexington e da Polícia Estadual do Kentucky", disse Beshear.