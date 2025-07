Nvidia/Huang: EUA não precisam se preocupar com envio de nossos chips à força militar da China

O CEO da Nvidia Corp., Jensen Huang, afirmou em entrevista transmitida pela CNN neste domingo (13) que o governo americano não precisa se preocupar com a possibilidade de que os chips da empresa sejam fornecidos ao Exército da China. "Não precisamos nos preocupar com isso", garantiu Huang.

Segundo o empresário, não há nada errado com a aspiração de que os EUA liderem a corrida tecnológica no mundo, e a Nvidia também está empenhada nesse objetivo. "Queremos que a tecnologia americana seja padrão global, assim como o dólar é a moeda padrão global. Para isso, precisamos estar em busca de todos os desenvolvedores de Inteligência Artificial (IA) no mundo", comentou.

Segundo Huang, a China é "incrível", porque 50% dos desenvolvedores de IA no globo estão na China e/ou são chineses. "Então nossa missão para que os EUA liderem o setor é garantir que a tecnologia americana esteja disponível em todos os mercados do mundo", afirmou. Isso não significa, no entanto, que a companhia irá enviar seus chips às forças militares chinesas - uma das maiores preocupações de Washington.

Questionado se, ao difundir a tecnologia americana em solo chinês, a iniciativa não poderia prover as Forças Armadas da China de capacidade e inteligência para aumentar a potência de suas armas, Huang disse que o Exército do país asiático, assim como o americano, não vai buscar tecnologia de seus pares para melhorar seus artefatos militares. "Eles simplesmente não podem depender disso".

Além disso, acrescentou Huang, a China já conta com muita capacidade tecnológica, tendo em vista o número de supercomputadores construídos no país por engenheiros chineses que já estão em operação. "Eles certamente não precisam dos chips da Nvidia ou da tecnologia americana para construir seu poderio militar", avaliou.