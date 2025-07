Donald Trump é vaiado antes de final do Mundial de Clubes nos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi vaiado por parte da torcida presente no MetLife Stadium, em New Jersey, minutos antes da final do Mundial de Clubes entre Chelsea e Paris Saint-Germain, neste domingo. O republicano recebeu vaias quando sua imagem apareceu rapidamente nos quatro telões do estádio durante a execução do hino americano.

Trump assiste à partida ao lado da mulher, a primeira-dama Melania Trump, e do presidente da Fifa, Gianni Infantino, do qual é amigo, em uma dos camarotes do estádio. Os dois viraram aliados e fortaleceram a relação nas últimas semanas. Depois de serem sede do Mundial de Clubes, os Estados Unidos vão receber também a Copa do Mundo de 2026, a primeira edição ampliada, com 48 seleções.

"O presidente Trump é o presidente dos EUA, um dos países-sede da Copa do Mundo, e ele abraçou imediatamente o Mundial de Clubes também. Eventos como esses são gigantescos. Você não consegue organizar torneios dessa magnitude sem o apoio dele", disse Infantino a jornalistas no sábado, um dia antes da final.

Houve um forte protocolo de segurança para a entrada ao estádio de torcedores, jornalistas e convidados, como não havia acontecido nos outros jogos do Mundial, justamente por causa da presença de Trump, com a presença de mais policiais, cães farejadores e detectores de metais.

Trump e a primeira-dama partiram de seu clube de golfe em Bedminster, New Jersey, por volta das 14h40 (horário de Brasília), para participar da final. Ele chegou ao estádio cerca de 30 minutos antes de a bola rolar. O republicano deve retornar na noite deste domingo para Washington.