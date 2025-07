EUA já enviaram cartas com tarifas de Trump a 24 países, além da UE

Com a rodada tarifária deste sábado, 12, que mirou México e União Europeia (UE), 24 países e o bloco europeu já receberam as cartas em que o presidente dos EUA, Donald Trump, informa as alíquotas impostas a cada economia estrangeira. Os documentos começaram a ser divulgados na última segunda-feira, 7.

A previsão é de que as cobranças comecem em 1º de agosto, mas Trump deixou aberta a possibilidade de negociações. O republicano também ameaça elevar as tarifas se os governos adotarem retaliação.

Além das cartas, há ainda países que fecharam acordo comercial com os EUA nas últimas semanas. É o caso do Reino Unido, que enfrentará uma sobretaxa de 10%, mas terá benefícios em alguns setores. O Vietnã terá tarifa de 20% sobre quase todos os produtos, bem abaixo da alíquota de 46% prevista em abril. Já a China negociou uma redução tarifária de 145% para 55%.

Veja a lista atualizada até o momento:

- Japão

- Coreia do Sul

- Casaquistão

- Mianmar

- Malásia

- Laos

- África do Sul

- Tailândia

- Sérvia

- Indonésia

- Bósnia e Herzegovina

- Bangladesh

- Tunísia

- Camboja

- Argélia

- Líbia

- Iraque

- Moldávia

- Brunei

- Filipinas

- Sri Lanka

- Brasil

- Canadá

- México

- União Europeia

Fontes: Truth Social de Trump; Casa Branca; Wells Fargo; TD Securities.

