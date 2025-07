Liverpool homenageia Diogo Jota na primeira partida após a morte do atacante português

Em sua primeira partida desde a morte de Diogo Jota, o Liverpool homenageou o atacante português e venceu o Preston North End, time da segunda divisão da Inglaterra, por 3 a 1 neste domingo, em Deepdale, estádio do adversário. Jota morreu no dia 3 de junho em um acidente automobilístico na Espanha. André Silva, seu irmão e também jogador de futebol, acompanhava Diogo Jota e também não resistiu aos ferimentos.

Antes do jogo, o hino do Liverpool foi tocado e o capitão do Preston North End, Ben Whiteman, colocou uma coroa de flores diante da torcida visitante. As duas equipes jogaram com braçadeiras pretas e fizeram um minuto de silêncio antes do apito inicial.

"O que nos conforta é que em seu último mês de vida Jota foi campeão de tudo", afirmou o técnico do Liverpool, Arno Slot. "Um campeão para sua família, que é o principal, porque se casou. Um campeão para seu país, porque ganhou a Liga das Nações e sempre trazia a bandeira de Portugal para nossas comemorações. E um campeão para nós por ganhar o Inglês", completou o técnico.

O atacante egípcio Mohamed Salah foi titular e capitão do time. Van Dijk e Robertson não foram relacionados para o jogo, mas estiveram no estádio. Nas arquibancadas, torcedores cantaram várias vezes lembrando do atacante, que morreu aos 28 anos.

Na sexta-feira, o Liverpool aposentou a camisa 20, que era usada pelo português. Durante a semana, Slot e vários jogadores visitaram as homenagens feitas ao redor do estádio Anfield. "Sempre o levaremos conosco em nossos corações e em nossos pensamentos, aonde quer que formos", afirmou o técnico.

Contra o Preston North End, Slot usou times totalmente diferentes em cada um dos tempos da partida. Conor Bradley, Darwin Nuñez e Gakpo marcaram para o Liverpool, e Liam Lindsay fez o gol do time da casa.

A primeira partida oficial do atual campeão inglês na temporada 2025/2026 será no dia 10 de agosto, contra o Crystal Palace, pela decisão da Supercopa da Inglaterra.