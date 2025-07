PM lança gás de pimenta em jogadores para conter confusão na Liga Nacional de Futsal

Uma confusão no fim da partida da Liga Nacional de Futsal terminou com a Polícia Militar lançando gás de pimenta diretamente contra os jogadores. O episódio aconteceu neste sábado, durante o empate por 2 a 2 entre Pato e Magnus, em Pato Branco, no Paraná, pela 12ª rodada da LNF.

O spray foi usado no meio da quadra, durante o tumulto, e as imagens que circulam nas redes sociais mostram atletas passando mal após inalar a substância. A cena gerou repercussão e levantou questionamentos entre torcedores nas redes. Torcedores teriam ficado irritados com a anulação de um gol do time da casa e iniciado o tumulto.

Dentro de quadra, Athirson e Renan Fogaça marcaram para o Pato. André Deko e Joãozinho fizeram os gols do Magnus. O resultado mantém os paulistas na liderança da competição, agora com 31 pontos. A equipe de Pato Branco soma 13 e está na 17ª colocação.

Na próxima rodada, o Magnus enfrenta o Vélez em casa no dia 22, às 20h. O Pato joga fora, contra o Joaçaba, no dia 23, às 19h30.