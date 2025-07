Crespo pede tempo para dar identidade, com posse de bola e intensidade, ao São Paulo

Após sua reestreia no comando do São Paulo, o técnico argentino Hernán Crespo afirmou que precisa de tempo para conseguir dar identidade ao time, que foi dominado e perdeu por 2 a 0 do Flamengo neste sábado, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Todos os meus time jogaram com a identidade de ter a bola", afirmou o técnico, que dirigiu os italianos Modena e Parma e o argentino Banfield, entre outros. "Pretendo ter mais posse de bola e mais intensidade quando recuperarmos com a bola", completou.

Crespo, que dirigiu o São Paulo na conquista do título paulista de 2021, reassumiu a equipe durante a pausa para a disputa do Mundial de Clubes e citou a necessidade de trabalho para coordenar os movimentos na saída de bola, mas pediu "calma". "Foi o primeiro jogo. Temos tempo, outros 25 jogos, outras 25 histórias novas", afirmou ele. "Temos que focar na nossa identidade. Eu acho que podemos alcançar isso, mas temos que lutar até o final."

Ex-atacante com carreira marcante na Europa, Crespo disse que o setor será um ponto de atenção de seu novo trabalho no São Paulo. "Temos muito espaço para melhorar em termos ofensivos", afirmou ele. Em 13 jogos no Brasileiro, o time marcou apenas 10 gols, índice superior apenas a Juventude (8) e Sport (5), que ocupam as últimas colocações na tabela.

Crespo evitou falar sobre Lucas Moura, que enfrenta problemas físicos, e sobre eventuais reforços para o time, que tem 12 pontos no Brasileiro e está nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil. "Sobre o Lucas e outros que estão fora você tem que falar com o doutor (médico), sobre contratações com o diretor. Eu falo sobre o time. É mais fácil", afirmou Crespo.