De folga no fim de semana, Palmeiras aprimora infiltração e posicionamento

Sem jogo neste final de semana, o Palmeiras realizou na manhã deste sábado mais uma sessão de treinamento em preparação ao confronto com o Mirassol, na quarta-feira, às 19h, no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem 22 pontos, e o time do interior de São Paulo, 17.

A comissão técnica chefiada por Abel Ferreira comandou dois trabalhos simultâneos. De um lado do campo, um time construía e infiltrava enquanto outro marcava e balançava a linha defensiva; do outro, uma equipe aprimorava posições e movimentações específicas com o auxílio de estacas. Na parte final do treino, foi feita uma disputa de nove contra nove jogadores em dimensões reduzidas.

Como já havia acontecido na sexta-feira, o atacante paraguaio Ramón Sosa, que foi contratado junto ao time inglês Nottingham Forest, treinou normalmente. Mauricio está em recuperação de um procedimento no ombro direito e cumpriu cronograma no campo.

Já Piquerez, Giay e Murilo não treinaram no gramado. O lateral uruguaio foi submetido a uma cirurgia dentária, enquanto o argentino se recupera de uma entorse no joelho direito, e Murilo tem uma lesão na coxa esquerda.

O time de Abel Ferreira volta a treinar na manhã deste domingo, às 10h. O Palmeiras venceu os três últimos jogos contra o Mirassol, mas foi derrotado no último confronto disputado no Allianz Parque, em 2021.