EUA: Trump anuncia tarifas de 30% sobre produtos do México e da União Europeia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou neste sábado, 12, que o país deve impor tarifas de 30% sobre importações do México e da União Europeia, a partir de 1º de agosto. Em cartas direcionadas às autoridades, Trump informou que as tarifas serão aplicadas de forma separada de outras tarifas setoriais e que produtos redirecionados para evitar uma tarifa maior estarão sujeitos à tarifa mais alta.

À presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, Trump afirmou que a relação dos EUA com o bloco está longe de ser recíproca e gera déficit comercial ao seu país. A imposição da tarifa pode ser evitada se a UE ou empresas dentro do bloco "decidam construir ou fabricar produtos nos Estados Unidos", disse o presidente norte-americano, destacando que faria o possível para garantir as aprovações necessárias em questão de semanas. Contudo, no caso de uma possível retaliação com aumento de tarifas, será adicionado aos 30% o valor escolhido pelo bloco, ameaçou Trump.

Já à presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, o presidente dos EUA afirmou que o México ainda não conseguiu parar os cartéis. "se o México for bem-sucedido em combater os cartéis e interromper o fluxo de fentanil, consideraremos um ajuste nesta medida. Essas tarifas poderão ser modificadas para cima ou para baixo", declarou.