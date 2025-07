São Bernardo repassa R$ 640 mil a projetos para jovens carentes

O prefeito Marcelo Lima (Podemos) fez o repasse, na manhã desta sexta-feira (11), de R$ 640 mil a seis instituições que atuam no acolhimento de crianças e adolescentes em São Bernardo. A verba, oriunda de acordos judiciais (R$ 180 mil) e de doação da fabricante Mercedes-Benz (R$ 460 mil), vai apoiar oito projetos voltados ao esporte, cultura, lazer e ao bem-estar de 190 crianças e adolescentes.

“Estamos felizes hoje com a formalização dos repasses a projetos das instituições que atuam no acolhimento de crianças e adolescentes da nossa cidade. Um reforço que vai possibilitar o desenvolvimento de atividades complementares nesses serviços”, afirmou o chefe do Executivo.

“Essa ação é resultado de uma junção de apoios, da iniciativa privada, que acredita no trabalho social da cidade, e do Ministério Público e Poder Judiciário. Vamos manter essa parceria com o ministério, o portão está aberto”, acrescentou.

As entidades beneficiadas foram IAM (Instituição Assistencial Meimei), Associação Beneficente Cantinho do Meimei, Associação São Luiz, Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância do ABCD e Lar Escola Pequeno Leão. Participaram do evento da entrega dos cheques, além de representantes das instituições e da Mercedes-Benz, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo, Zana Lima, e do secretário municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, Henrique Kabeça.

EDUCAÇÃO

Entre as ações voltadas para jovens, especialmente no âmbito da educação, o chefe do Executivo ressaltou o Conecta São Bernardo, uma iniciativa inédita no município que levou 20 estudantes da rede pública de ensino para um intercâmbio em Dublin, na Irlanda. Para o prefeito, oportunidades como esta transformarão o futuro dos estudantes.

A atual gestão abriu ainda 115 bolsas de estudo 100% integrais para alunos de graduação e mestrado da Faculdade de Direito do município, a partir do segundo semestre deste ano, direcionado à população de baixa renda. A expectativa é que o programa seja ampliado em 2026.

Outro projeto inédito é a criação da primeira Faculdade Municipal de São Bernardo, que inicia as atividades em agosto, com 200 vagas para quatro cursos. A proposta é que sejam acrescentadas 200 novas matrículas por semestre, até totalizar 1.000 alunos.

Durante o encontro, o prefeito falou com o Diário sobre a decisão da Vara da Infância e Juventude de São Bernardo que determinou, em 1º de julho deste ano, a recriação da Fundação Criança, extinta em 2020 pela Lei Municipal 6.940, na gestão de Orlando Morando (sem partido).

Marcelo Lima ressaltou que quando assumiu a gestão municipal a Fundação já estava extinta e que a Prefeitura tem sua política de acolhimento de crianças e adolescentes. Por isso, não pretende recriar a instituição, a menos que seja uma determinação da Justiça em última instância, sem a possibilidade de recorrer.

“A Procuradoria-Geral do Município tem obrigação de recorrer àquilo que defende. Ela defende a Prefeitura, e isso não depende do prefeito. Se ainda tem patamares para recorrer, ela vai, isso é automático da Prefeitura”, justificou.

Federal. Por mais que tenha uma discussão ainda aqui embaixo, (a suspensão) se estende a qualquer tipo de decisão até o trânsito em julgado. Essa ação tem que ser levada até o fim”, completou.