Com direito a 'AeroFlu', Fluminense é recebido com festa no Rio após ótima campanha no Mundial

Depois de uma campanha marcante no Mundial de Clubes, o Fluminense voltou ao Brasil na noite desta sexta-feira e contou com uma recepção calorosa no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Com bandeiras, sinalizadores e cantos de incentivo, centenas de torcedores transformaram o saguão em palco de mais um "AeroFlu", mesmo após horas de espera.

O voo com a delegação tricolor partiu dos Estados Unidos por volta das 11h (de Brasília) e pousou no Rio de Janeiro às 22h. A festa ficou concentrada do lado de fora, já que o desembarque dos jogadores foi feito por uma área reservada. Mesmo assim, parte do grupo foi ao encontro dos torcedores no terminal.

Único atleta a conversar com a imprensa, o volante Martinelli valorizou o desempenho no torneio internacional, mas reforçou o foco nas competições que vêm pela frente.

"Foi uma experiência incrível e que vai ficar para sempre, mas agora o pensamento já tem que estar no Brasileirão. A sequência será pesada, e precisamos estar prontos", disse o jogador.

Com o quarto lugar no Mundial e a eliminação para o Chelsea na semifinal, o Fluminense volta a atenção para o calendário nacional. Os atletas terão folga no fim de semana e se reapresentam nesta segunda-feira, no CT Carlos Castilho.

O retorno oficial aos gramados será na quinta-feira, contra o Cruzeiro, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Na sequência, o time do técnico Renato Gaúcho terá clássicos e confrontos diretos pela frente: Flamengo, no domingo (20), e Palmeiras, na quarta (23), ambos também no Maracanã.