O que se sabe sobre morte de menina de 11 anos após queda de penhasco no RS

Uma criança de 11 anos caiu em um dos abismos do Cânion Fortaleza, no Parque Nacional da Serra Geral, em Cambará do Sul (RS), nesta quinta-feira, 10. A queda ocorreu por volta das 13h, segundo a família. Os bombeiros foram acionados e, após o uso de drone e cordas de rapel localizaram o corpo da menina às 23h.

O laudo de necropsia apontou politraumatismo como causa da morte. Já o laudo do local do acidente deve ficar pronto em cerca de um mês.

Como foi o acidente no Rio Grande do Sul?

Bianca Bernardom Zanella, de 11 anos, estava com os pais e os dois irmãos, de 5 e 9 anos, passeando pelo Parque Nacional da Serra Geral, em Cambará do Sul-RS. A família é de Curitiba. Por volta das 13h30, estavam no mirante do Cânion Fortaleza e decidiriam descer para a base, onde funciona uma lanchonete. A mãe foi na frente, levando os filhos de 5 e 9 anos, e o pai ficou responsável por Bianca. Segundo a polícia gaúcha, a menina saiu correndo rumo ao cânion, e o pai correu para tentar segurá-la, mas não conseguiu. Ela caiu.

Quando começou o resgate?

Assim que a queda ocorreu e foi comunicada aos responsáveis pelo parque, o Corpo de Bombeiros e equipes do Instituto Chico Mendes de Preservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável pelo parque, e da Urbia, empresa concessionária dos espaços turísticos do parque, se mobilizaram e iniciaram a busca por Bianca.

A que horas ela foi encontrada?

Bianca foi localizada às 17h30 por um drone com câmera termal, ideal para locais com baixa visibilidade. Na área onde ela caiu havia espessa neblina. A menina estava 70 metros abaixo do ponto em que caiu.

Quando ela foi resgatada?

O grupo de socorristas chegou até Bianca por volta das 23h, cerca de nove horas e meia após o acidente. Bianca já estava morta.

Como os socorristas chegaram até a menina?

Eles foram de rapel, usando cordas para descer pela encosta da montanha até o ponto em que Bianca estava. Segundo os especialistas, essa era a melhor forma de prestar socorro, diante das precárias condições de visibilidade e acesso ao local.

Alguém será responsabilizado?

A Polícia Civil gaúcha está apurando o caso. Segundo a delegada Fernanda Aranha, responsável pela investigação, uma perícia vai indicar se a criança estava viva quando foi localizada pelo drone, à tarde. Também serão avaliadas questões técnicas, como as regras de segurança do parque e a sinalização ao longo do trajeto.

O que diz o órgão responsável pelo parque?

O ICMBio, órgão federal que administra o parque, lamentou o acidente e informou em nota que está prestando auxílio à família da criança que morreu. Segundo o órgão, foi o primeiro caso registrado de óbito de um visitante autorizado neste parque desde sua criação, em maio de 1992. Desde 2000, quando começou o monitoramento, o parque já recebeu mais de 1,3 milhão de visitantes.

Como é o Cânion Fortaleza?

O município de Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, é conhecido por sua beleza natural, com imponentes cânions que atraem turistas, principalmente nesta época do ano, de férias escolares. O Cânion Fortaleza fica dentro do Parque Nacional da Serra Geral.

O local oferece trilhas e mirantes que permitem apreciar a beleza da região. A mistura de aventura com contemplação da natureza é um dos principais atrativos. Cambará do Sul fica a aproximadamente 200 quilômetros de Porto Alegre.