Eletronuclear: Angra 1 é religada ao SIN após parada para abastecimento e modernização

A usina nuclear Angra 1 foi religada ao Sistema Interligado Nacional (SIN) nesta sexta-feira, 11, às 16h29, marcando o encerramento da 29ª parada programada para reabastecimento de combustível e realização de importantes projetos de modernização, informou a Eletronuclear nesta sexta-feia, 11.

"O reator foi religado na noite de terça-feira, 8, e, como de praxe, o retorno à operação plena ocorrerá de forma gradual, conforme os rigorosos protocolos de segurança e desempenho", disse a estatal em nota.

A parada foi mais longa do que as anteriores, devido à inclusão de atividades adicionais previstas no Programa de Extensão de Vida de Angra 1. Essas ações envolveram modernização de sistemas, substituição de componentes e inspeções técnicas aprofundadas.

Foram executadas aproximadamente 6.545 tarefas, com a participação de 1.517 profissionais contratados, entre eles 259 estrangeiros. O planejamento e a execução seguiram padrões internacionais adotados para paradas de reabastecimento, realizadas regularmente a cada 15 meses.

Dentre os principais destaques desta parada estão a substituição da instrumentação nuclear interna e a troca dos termopares de saída do núcleo do reator, componentes críticos para o controle seguro da operação. Também foram realizadas manutenções nos transformadores principais, atualizações tecnológicas em sistemas de instrumentação, inspeções em soldas e intervenções nos circuitos primário e secundário da planta.

"Esta foi uma parada estratégica para Angra 1. Além do reabastecimento de combustível, aproveitamos para avançar em projetos estruturantes que aumentam a confiabilidade da usina e preparam a unidade para operar com alto desempenho por mais 20 anos", afirmou o superintendente da usina, Abelardo Vieira.