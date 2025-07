Quem é Mariane Heller, namorada de Duda Nagle

Duda Nagle usou suas redes sociais para revelar que está namorando com a nutricionista Mariane Heller. O ator tem 42 anos, enquanto a amada tem 31. "Muita sorte", diz a legenda da publicação feita na noite de quinta-feira, 10.

Sabrina Sato, ex-mulher de Duda Nagle, comentou em uma foto da nutricionista. "Linda e feliz da vida", escreveu.

Quem é Mariane Heller

Mariane Heller é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas mora em São Paulo. Ela usa suas redes sociais para divulgar seu trabalho e conta com cerca de 33 mil seguidores.

A nutricionista tem o objetivo de atingir o público feminino com mais de 30 anos. De acordo com sua biografia no Instagram, ela ajuda essas mulheres a emagrecer e melhorar a saúde. No seu perfil, ela divulga seu trabalho e dá dicas de alimentos saudáveis.