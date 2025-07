Argentina: Caputo reage ao Senado e afirma que governo 'nunca se desviará de seu rumo'

O ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo, reagiu à votação no Senado do país que aprovou um aumento nas aposentadorias, em revés para os planos do presidente Javier Milei, e disse que a administração "nunca se desviará do rumo". Em sua conta no X, o ministro afirmou que "o equilíbrio fiscal não se negocia".

"A tática da oposição é sempre a mesma: quando não estão no poder, eles farão todo o possível para destruir o país, porque é a única chance de retomar o controle do que consideram ser um negócio político", escreveu. "Com este governo, que evitou o inferno hiperinflacionário que nos foi imposto, as aposentadorias já se recuperaram 15% e continuarão melhorando", apontou Caputo. Segundo ele, a votação de ontem é o melhor que poderia haver acontecido, já que mais gente se daria conta dos planos da oposição.

Por 52 votos a favor, nenhuma rejeição e 4 abstenções, o projeto de lei foi aprovado em sessão nesta quinta-feira. A medida estabelece um reajuste de 7,2% para todas as aposentadorias (exceto regimes especiais) e eleva o bônus complementar, que também será reajustado pela inflação.

O projeto, que já havia recebido aprovação preliminar na Câmara dos Deputados, passou pelo Senado apesar das ameaças do Poder Executivo de vetá-lo. O governo havia anunciado sua rejeição categórica a qualquer medida que, em sua opinião, comprometesse o "déficit zero" e o equilíbrio fiscal.