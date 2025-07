Asencio pede desculpas à torcida após queda do Real Madrid no Mundial: 'Não estava à altura'

O zagueiro do Real Madrid, Raúl Asencio, fez um pedido de desculpas à torcida merengue em suas redes sociais por suas atuações no Mundial de Clubes. O atleta fez um balanço sobre o seu desempenho e reconheceu a má fase. "Não estava à altura da competição".

Forte candidato ao título, o gigante espanhol foi eliminado nas semifinais para o Paris Saint-Germain de forma inesperada. Com 24 minutos de jogo, os franceses já venciam o confronto por três gols de vantagem. No segundo tempo, Gonzalo Ramos fechou o placar da vitória de 4 a 0.

"Madridistas, uma temporada em que realizei o sonho de fazer parte do melhor clube do mundo está chegando ao fim, mas terminou da maneira que eu menos esperava. Sinto que não estava à altura em um Mundial de Clubes que exigiu o máximo", disse parte do texto da postagem do atleta.

E de fato, o torneio contou com lances infelizes do atleta. Logo na estreia, diante do Al-Hilal, ele cometeu o pênalti que permitiu o empate do adversário em um jogo que terminou 1 a 1. Contra o Pachuca, o defensor levou cartão vermelho direto com apenas seis minutos de partida, também em compromisso pela fase de grupos.

Mas a falha mais grave, e que expôs a fase negativa do atleta, aconteceu no revés de 4 a 0 para o PSG. Numa falha de domínio de bola dentro da área, ele perdeu o lance para Dembelé. Na sequência da disputa, Fabián Ruiz balançou a rede e abriu o caminho da goleada no MetLife Stadium.

A recente contratação de Dean Huijsen e o retorno de Eder Militão, recuperado de lesão, indicam um caminho de poucas oportunidades para Asencio no setor defensivo para a próxima temporada com o treinador Xabi Alonso.