Cânion Fortaleza: quem é a menina de 11 anos que morreu após cair em precipício no RS

Uma menina de 11 anos morreu após cair em um precipício no Cânion Fortaleza, na tarde desta quinta-feira, 10. A formação geológica fica dentro do Parque Nacional da Serra Geral, em Cambará do Sul (RS), perto da divisa com Santa Catarina. O local é conhecido por seus grandes paredões e vales.

A vítima é Bianca Bernardom Zanella, de Curitiba, no Paraná. A equipe de resgaste teve de descer mais de 70 metros para localizar a criança, encontrada dez horas após a queda. Segundo o deputado federal Bohn Gass (PT-RS), ela tinha transtorno do espectro autista.

Ela passeava com a família, que será levada de volta por um avião do governo. Uma aeronave da Casa Militar ficará responsável pelo traslado do corpo.

O Parque da Serra Geral é uma unidade de conservação do bioma Mata Atlântica com 17 mil hectares e controlada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão ambiental do governo brasileiro.