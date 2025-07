Juros rondam estabilidade em meio a volume de serviços fraco e dólar em alta

Após subirem na véspera, os juros futuros médios e longos rondam a estabilidade na manhã desta sexta-feira, 11, em meio ao avanço do dólar e dos rendimentos dos Treasuries. Os curtos operam estáveis após o volume de serviços prestados subir 0,1% em maio ante abril, abaixo da mediana das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, de alta de 0,2%.

Às 9h18 desta sexta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 ia para mínima de 14,280%, de 14,300% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 estava em 13,435%, de 13,462%, e o para janeiro de 2031 exibia taxa de 13,580%, de 13,615% no ajuste anterior.