Luciana Gimenez desabafa sobre dificuldade de encontrar um namorado: 'Não é uma coisa simples'

Solteira desde o término com o economista Renato Breia, em abril de 2023, Luciana Gimenez revelou que tem enfrentado dificuldades para encontrar um parceiro disposto a um relacionamento sério. A apresentadora abriu o coração sobre sua vida amorosa durante a estreia do programa Pizza do João, apresentado por João Silva na noite dessa quinta-feira, 10.

Durante a conversa, Luciana comentou que busca alguém comprometido e engajado, mas que não tem sido fácil encontrar homens heterossexuais com esse perfil. Segundo ela, o número de opções parece ter diminuído, e muitos dos pretendentes não têm interesse em algo duradouro ou buscam apenas exposição.

A apresentadora compartilhou ainda um episódio curioso que viveu durante uma viagem de esqui, quando acreditou estar flertando com um homem atraente, mas acabou descobrindo que ele estava acompanhado por outro homem. "Tem muitos gays. Essa questão de hétero está meio difícil? Não tenho nada contra gays, mas eles não querem sair comigo", afirmou.

Com mais de um ano solteira, Luciana diz que está em uma fase mais seletiva, especialmente após sua última experiência amorosa.

"Acho que a gente quer uma coisa que acrescente depois da última experiência. Subir o patamar... Meu último namoro foi legal. Neste momento, quero uma pessoa engajada, que queira estar comigo. Meu tempo é precioso. Quero uma pessoa com vontade e não é uma coisa simples. As pessoas imaginam uma Luciana que talvez eu não seja", resumiu.

Apesar da imagem pública, ela ressaltou ser bastante discreta em relação à vida pessoal. Para a apresentadora, essa diferença entre expectativa e realidade pode afastar alguns homens - enquanto outros se aproximam apenas em busca de fama, algo que ela rejeita completamente.

"Sou uma pessoa extremamente caseira, bastante discreta para expor a minha vida pessoal.... Tem gente que não vem, achando que vou falar demais. Não falo. Sou extremamente reservada na minha vida amorosa. E tem cara que vem para cima, porque quer ficar famoso, o que também não quero", finalizou.