Auditores fiscais aceitam proposta e greve termina

Auditores fiscais da Receita Federal decidiram nesta quinta-feira, 10, aceitar a proposta do governo Lula de reajuste de 9%, o que deve levar ao encerramento da greve da categoria, iniciada há oito meses. A assembleia teve 64,5% pela aprovação do acordo com o Ministério da Gestão. Agora, o grupo espera que a medida seja oficializada no Diário Oficial da União nas próximas horas.

A assembleia do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal foi realizada virtualmente na quarta-feira à noite. Houve 9 mil participantes. Foram 64,5% favoráveis ao acordo com o Executivo, e 35,5% contrários. A proposta prevê que os auditores fiscais receberão um reajuste de 9% na remuneração básica a partir de abril de 2026. A greve estava suspensa desde junho por ordem do Superior Tribunal de Justiça, mas a categoria mantinha-se em estado de mobilização.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.