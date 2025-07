Superintendência do Cade aprova aquisição da Tivit pela italiana Almaviva

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a compra da Tivit pela italiana Almaviva. Como mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado., a operação consistiu na aquisição da totalidade das ações de emissão da Tivit, que pertenciam à Apax Partners LLP.

"A união das expertises da Almaviva e da Tivit representa uma oportunidade de combinar portfólios complementares e avançar na oferta de soluções tecnológicas inovadoras e integradas voltadas à ampliação do alcance das iniciativas digitais, impulsionando o crescimento de empresas pertencentes aos mais diversos setores econômicos", afirmaram as empresas, no processo.