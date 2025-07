Bolsas da Ásia fecham mistas e com variações modestas, de olho em tarifas de Trump

Por Sergio Caldas

São Paulo, 11/07/2025 - As bolsas asiáticas fecharam mistas e com variações modestas nesta sexta-feira, à medida que investidores seguem cautelosos em meio aos anúncios tarifários do governo Trump.

O índice japonês Nikkei caiu 0,19% em Tóquio, a 39.569,68 pontos, e o sul-coreano Kospi recuou 0,23% em Seul, a 3.175,77 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 0,46% em Hong Kong, a 24.139,57 pontos, e o Taiex subiu 0,25% em Taiwan, a 22.751,03 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto ficou praticamente estável, com alta marginal de 0,01%, a 3.510,18 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve ganho de 0,47%, a 2.116,93 pontos.

O apetite por risco na Ásia é limitado pelo noticiário sobre tarifas da Casa Branca. Ontem à noite, o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou tarifar importações do Canadá em 35% a partir de 1º de agosto. Hoje, a expectativa é que a União Europeia receba carta do republicano com informações sobre tarifas.

No início da semana, Trump afirmou que Japão e Coreia do Sul serão tarifados em 25%, também no começo do mês que vem, se os dois países não conseguirem fechar acordos comerciais com os EUA.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou levemente no vermelho hoje, com baixa de 0,11% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.580,10 pontos.

