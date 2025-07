Criança de 11 anos cai em precipício em cânion no RS

Uma tragédia abalou o Cânion Fortaleza, na região dos Campos de Cima da Serra (RS), nesta quinta-feira, 10. Uma criança de 11 anos caiu em um dos abismos do parque por volta das 13h, em um acidente que chocou visitantes e autoridades.

A menina, natural de Curitiba, no Paraná, estava em passeio com os pais e dois irmãos menores quando ocorreu o acidente. Segundo Andrews Mohr, secretário de Turismo de Cambará do Sul, a família havia parado para fazer um lanche próximo a um dos mirantes. "A menina saiu correndo em direção ao penhasco do cânion. O pai tentou correr atrás dela, mas infelizmente não conseguiu salvá-la", relatou Mohr para a reportagem.

Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros de Canela e Cambará do Sul, além de agentes da Polícia Civil e da Brigada Militar, foram imediatamente acionadas. Um helicóptero de Criciúma (SC) também foi mobilizado para auxiliar nas buscas na área de difícil acesso.

Até o momento, a gerência da Urbia, empresa responsável pela concessão do Parque Nacional, não se manifestou sobre o acidente.

Como é o Cânion Fortaleza

O município de Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, é conhecido por sua beleza natural, com imponentes cânions que atraem turistas, principalmente nesta época do ano de férias escolares. O Cânion Fortaleza fica dentro do Parque Nacional da Serra Geral.

O local oferece trilhas e mirantes que permitem apreciar a beleza da região. A mistura de aventura com contemplação da natureza é um dos principais atrativos. Cambará do Sul fica a aproximadamente 200 quilômetros de Porto Alegre.