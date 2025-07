TikTok enfrenta nova investigação de privacidade da UE sobre transferência de dados para China

O TikTok enfrenta uma nova investigação de privacidade da União Europeia (UE) sobre dados de usuários enviados à China, informou a Comissão de Proteção de Dados (CPD) do bloco nesta quinta-feira.

A CPD abriu o inquérito como continuação de uma investigação anterior que terminou no início deste ano e resultou em uma multa de 530 milhões de euros, após constatar que o aplicativo colocava os usuários em risco de espionagem.

O CPD, órgão regulador nacional irlandês, atua como o principal regulador de privacidade de dados do TikTok nos 27 países da UE.

"O objetivo do inquérito é determinar se o TikTok cumpriu com suas obrigações no contexto das transferências", disse o regulador.