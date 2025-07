Criptomoedas: bitcoin sobe e renova recorde histórico, ultrapassando marca dos US$ 113 mil

O bitcoin opera em alta nesta sessão, que contou com grande volatilidade para o ativo, que chegou a cair depois de romper com a marca de US$ 112 mil. Por sua vez, a criptomoeda retomou impulso com o apetite por risco no mercado, e renovou seu recorde histórico, ultrapassando a marca de US$ 113 mil.

Por volta das 16h00 (de Brasília), o bitcoin subia 3,59%, a US$ 113,480.00, e o ethereum avançava 3,50%, a US$ 113,480.00 de acordo com cotações da Binance.

Os ganhos da criptomoeda ocorreram em meio a uma recuperação mais ampla do mercado, com a Nvidia e outras empresas de tecnologia em alta, enquanto os investidores ignoravam as preocupações com as tarifas americanas. Os ativos digitais tendem a se mover em conjunto com ações de crescimento mais arriscadas.

Não ficou imediatamente claro por que o bitcoin caiu logo após ultrapassar o nível de US$ 112 mil, mas é possível que alguns traders estivessem apenas aproveitando a oportunidade para garantir lucro após a alta de quarta-feira. Não é incomum que o token recue após atingir um recorde.

Fatores macroeconômicos, a política fiscal dos EUA e os fluxos de entrada em fundos negociados em bolsa de criptomoedas provavelmente ajudaram o bitcoin a retomar fôlego e ultrapassar os US$ 113 mil.

Para o analista da Trade Nation David Morrison, o bitcoin continua a se manter dentro de sua faixa recente e ainda não desafiou de forma convincente o nível de resistência de US$ 112 mil. "Embora o ambiente geral de risco tenha apoiado o sentimento, a ausência de um rompimento claro sugere que os investidores permanecem cautelosos", avalia.

*Com informações Dow Jones Newswires.