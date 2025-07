Embraer avalia impactos da possibilidade de aumento de tarifa pelos EUA

A Embraer informou nesta quinta, 10, por meio de nota, que está avaliando os possíveis impactos em seus negócios da possibilidade de aumento de tarifa pelo governo americano, caso o decreto se aplique à indústria de aviação no Brasil. A companhia disse ainda que o tema será abordado na teleconferência resultados do segundo trimestre, marcada para 5 de agosto.

"A empresa está trabalhando com as autoridades competentes visando restabelecer a alíquota zero dos impostos de importação para o setor aeronáutico", complementou a fabricante de aeronaves.

Com cerca de 60% da sua receita atrelada ao mercado norte-americano, a Embraer é considerada por analistas uma das empresas brasileiras mais expostas à possível taxação de 50% sobre produtos brasileiros pelos EUA. Os temores vêm pressionando o papel da companhia, que recuam desde ontem. As ações reduziram as perdas, mas ainda registravam queda próxima de 3,5% há pouco, figurando como segunda maior baixa do Ibovespa.