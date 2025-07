Zelensky afirma que há diálogo positivo com Trump para a aquisição de sistemas Patriot

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta quinta, 10, que há um diálogo com o homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, que pode descrever como positivo em relação à aquisição dos sistemas Patriot de lançamento de mísseis. Em reunião em Roma, com uma série de lideres europeus, o ucraniano disse que o país fez um pedido de 10 sistemas e um volume "apropriado" de mísseis para alimentá-los, e, segundo o líder há "um esquema de financiamento para os sistemas Patriot americanos no momento", incluindo financiamento da Alemanha e da Noruega.

Sobre a produção de armas, Zelensky afirmou que haverá um investimento crescente, especialmente de drones. "Isso é realmente muito importante, muito trabalho já foi feito sobre essa questão", disse.

"Estamos trabalhando para criar uma grande coalizão pela recuperação, pela reconstrução. Este deve ser o momento para a reconstrução começar. Tudo o que destruiu a Rússia pode ser reconstruído. Essa coalizão precisa de países, líderes e empresas trabalhando juntos para reconstruir nossa sociedade. O que precisamos é de um plano claro de recuperação e resiliência. Um pouco como o Plano Marshall, quando transformou e reconstruiu a Europa há algum tempo", afirmou ainda.