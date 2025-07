Starmer: coalizão de apoio à Ucrânia precisa ser estabelecida agora, não depois do cessar-fogo

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou que a força multilateral de apoio à Ucrânia, proposta pelos britânicos e pela França, precisa ser "estabelecida agora, não depois do cessar-fogo com a Rússia". Nomeada "Coalizão dos Dispostos", a força-tarefa seria estabelecida em Paris. Starmer também expressou a vontade de que os Estados Unidos se juntem a esses esforços.

A força-tarefa faz parte de um plano de cooperação franco-britânica mais amplo, classificado por Starmer como "histórico" e que envolverá também uma coordenação mais próxima entre as duas únicas potências nucleares da Europa. Em coletiva de imprensa ao lado do presidente francês, Emmanuel Macron, ambos os líderes esclareceram que o objetivo não é alterar a política nuclear, mas coordená-la de forma conjunta.

Starmer também defendeu a necessidade de alcançar um cessar-fogo na Faixa de Gaza e a libertação de reféns israelenses, reiterando apoio à uma solução de dois Estados para "garantir a paz no Oriente Médio".

O premiê britânico disse ainda que pretende ampliar a presença do Reino Unido no palco global em defesa de acordos diplomáticos.