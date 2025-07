Maria Ribeiro defende Anitta após procedimentos estéticos, e Luana Piovani debocha: ?Jura??

Após o pronunciamento de Anitta nesta quarta-feira, 9, sobre os novos procedimentos estéticos que realizou no rosto, Maria Ribeiro saiu em defesa da amiga. Mas quem não gostou muito do texto foi Luana Piovani, que mandou uma resposta afiada para atriz e escritora.

Maria Ribeiro compartilhou em suas redes sociais um texto de Ruth Manus, que falava sobre a perda de identidade nas mudanças físicas. Maria então escreveu sobre o impacto do julgamento alheio na vida das mulheres.

"Queria ter escrito esse texto. Acho inacreditável que a gente ainda se sinta no direito de opinar sobre a aparência dos outros". Ela retomou suas vivências pessoais e denunciou as cobranças sobre a aparência feminina.

"Meu pai, por exemplo....não gostava que minha mãe se maquiasse. Ou seja, para nós mulheres, não tem saída, estamos sempre à mercê do julgamento de quem não paga nossas contas", escreveu ela. Em sua visão, a liberdade individual deve prevalecer: "Somos livres para mudar de sexo, de rosto, de corpo e de nome", afirmou Maria.

Luana deu a entender que achou exagerado o texto de Maria Ribeiro. Afiada, ela disparou: "Cê Jura?". Até o fechamento da matéria, Maria Ribeiro não havia respondido Piovani.

Anitta se manifesta pela primeira vez sobre novo rosto

Nesta quarta-feira, 9, Anitta fez rapidamente uma live no Instagram de seu fã-clube brasileiro para falar pela primeira vez sobre os procedimentos faciais que realizou no rosto e que parou a internet quando ela postou fotos, após um mês sumida das redes sociais.

Na conversa ao vivo com os fãs, a artista explicou que, apesar de ser sincera sobre as mudanças que já realizou em seu corpo, não usa sua influência para tratar do tema em seus perfis com milhões de seguidores.

"Saíram notas na imprensa dizendo que eu estava desfigurada, que voltei dos Estados Unidos com um dreno no rosto por causa de uma emergência, que peguei uma bactéria numa cirurgia... algo que, se fosse verdade, seria muito sério. Eu estaria acamada, mal. Comecei a receber muitas mensagens de pessoas achando que eu estava à beira da morte, com o pé na cova", diz um dos trechos do desabafo. (Assista acima ao vídeo da live de Anitta).

Entenda repercussão

Anitta reapareceu nas redes sociais no dia 28 de junho após um período afastada por conta de uma infecção bacteriana. Ela surpreendeu por sua aparência, resultado de um procedimento estético, que repercutiu na web.

No Instagram, Anitta posou em Roma, na Itália, ao lado da supermodelo Naomi Campbell e da atriz Sofía Vergara - que também compartilhou uma foto com a brasileira.

A cantora chegou a cancelar o show que faria no São João de Campina Grande, na Paraíba, em 18 de junho. Em áudio enviado ao seu grupo de fãs no Instagram, ela lamentou a decisão e explicou que enfrentava "uma infecção bacteriana severa, bem complicada", mas que já estava em tratamento.

No dia 20, a assessoria da artista publicou comunicado que confirmava procedimento estético nos Estados Unidos, mas negava que a infecção estivesse relacionada com complicações cirúrgicas.

"A cantora realizou um procedimento estético (como é de seu costume), sem qualquer intercorrência ou necessidades especiais. Anitta teve alta médica normalmente e retornou ao Brasil dentro do prazo estipulado por sua equipe médica", diz o texto.