LCA: desdobramento das tarifas dos EUA ao Brasil é incerto, mas pode fortalecer governo Lula

Economistas da LCA 4intelligence comentaram nesta quinta-feira, 10, durante Webinar realizado pela consultoria para discutir o setor industrial do Brasil, que houve elevação da incerteza no cenário macroeconômico por conta do anúncio de tarifas de 50% a produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos, feito na quarta (9) pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Na avaliação de Fernando Sampaio, um dos diretores da LCA, "está claro" que o Brasil não pretendia entrar em guerra comercial com os EUA e que as autoridades brasileiras foram surpreendidas pelo anúncio americano. Ele destacou que os efeitos da política ainda são incertos, mas enfatizou que em experiências recentes em países que foram mais visados pela guerra tarifária de Trump, houve o fortalecimento das correntes políticas que não são alinhadas ao presidente americano. Veloso destacou que isso ocorreu, por exemplo, na Austrália e no Canadá.

IPI

Os economistas da LCA também comentaram sobre os possíveis efeitos do chamado IPI Verde, que será adotado pelo governo federal neste ano com o intuito de moderar as alíquotas de veículos menos poluentes.

De acordo com o economista Bruno Lavieri, que também participou do evento, a desoneração não deve ter efeitos significativos sobre o preço dos veículos, já que a política irá incidir sobre automóveis que naturalmente já são mais baratos. Ele também nota que o cenário é desafiador para o crédito, e por isso há dúvida se o IPI Verde ajudará a impulsionar o mercado automotivo.