Trump retoma pressão por corte de juros do Fed e associa tarifas ao bom desempenho da Nvidia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a dizer nesta quinta-feira (11) que o Federal Reserve (Fed) deveria "reduzir rapidamente" os juros diante da força da economia americana. A declaração foi feita em publicação na Truth Social.

"O FED DEVERIA RAPIDAMENTE REDUZIR AS TAXAS DE JUROS PARA REFLETIR ESSA FORÇA econômica", escreveu Trump, depois de celebrar os recordes registrados por ativos financeiros. "Ações de techs, ações industriais, Nasdaq, bateram recordes históricos! Criptomoedas dispararam", disse. Na mesma postagem, Trump voltou a dizer que os EUA estão "SEM INFLAÇÃO!!!".

Em outra publicação, feita minutos depois, Trump criticou, novamente o presidente do Fed, Jerome Powell, sem citá-lo nominalmente. "O 'Atrasado Demais' menospreza o grande crédito dos EUA. Somos agora, novamente, o crédito número um do mundo! A taxa do Fed deveria refletir isso. REDUZAM A TAXA!!!", escreveu.

O republicano ainda associou o bom desempenho da fabricante de chips Nvidia à imposição de tarifas por seu governo. "Nvidia subiu 47% desde as tarifas de Trump", escreveu. "EUA está recebendo Centenas de Bilhões de Dólares em Tarifas. NOSSO PAÍS ESTÁ 'de volta'", declarou.