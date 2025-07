UE anuncia pacote de 2,3 bi de euros para reconstrução da Ucrânia e reforça apoio ao país

A Comissão Europeia anunciou nesta quarta-feira um novo pacote de acordos no valor de 2,3 bilhões de euros para apoiar a recuperação e reconstrução da Ucrânia, durante a Conferência de Recuperação da Ucrânia, realizada em Roma (Itália). Segundo comunicado oficial, o pacote mostra "o compromisso inabalável da UE com a recuperação da Ucrânia e seu futuro na União Europeia (UE)".

O conjunto de acordos, firmado com instituições financeiras internacionais e bilaterais, inclui "1,8 bilhão de euros em garantias de empréstimos e 580 milhões de euros em subsídios". De acordo com a Comissão, braço executivo da UE, a iniciativa poderá mobilizar até 10 bilhões de euros em investimentos na Ucrânia.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, declarou que "a UE reafirma seu papel como o parceiro mais forte da Ucrânia. Não apenas seu principal doador, mas um investidor-chave em seu futuro". Ela acrescentou que os novos acordos buscam "reconstruir casas, reabrir hospitais, reativar negócios e garantir energia", destacando que "esta é a solidariedade em ação".

Ainda segundo a Comissão, o pacote anunciado reforça o apoio de longo prazo à Ucrânia, incluindo medidas para fortalecer as instituições do país e incentivar o investimento privado. "Estamos literalmente assumindo uma participação no futuro da Ucrânia", afirmou Von der Leyen, ao anunciar a criação do que descreveu como "o maior fundo de participação acionária do mundo para apoiar a reconstrução".

"A Ucrânia está se aproximando da UE a cada dia - em energia, educação, roaming e cultura", destacou o comunicado. "A Europa está com a Ucrânia - hoje e amanhã."