Mega-Sena sorteia R$ 32 milhões nesta quinta-feira (10)

Quem sonha em mudar de vida tem mais uma chance nesta quinta-feira (11). A Mega-Sena sorteia um prêmio acumulado de R$ 32 milhões no concurso 2886. O sorteio acontece a partir das 20h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.



As apostas podem ser feitas até as 19h em qualquer casa lotérica do país ou pelo site oficial da Caixa. O valor da aposta simples, com seis dezenas, é de R$ 6.



O sorteio será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. Para ganhar o prêmio principal, é preciso acertar os seis números sorteados. Também é possível ganhar valores menores com quatro ou cinco acertos.

