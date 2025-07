Carro com R$ 419 mil em multas é apreendido em São Paulo

Um carro com uma dívida impressionante de mais de R$ 419 mil em multas foi apreendido por policiais militares na tarde desta quarta-feira (9), na Avenida Inajar de Souza, na Zona Norte de São Paulo.



O veículo acumulava 1.414 infrações de trânsito e circulava sem licenciamento. A irregularidade foi descoberta durante um patrulhamento de rotina do CPTran (Comando de Policiamento de Trânsito). Ao abordar o automóvel, os agentes constataram a longa lista de pendências.



Apesar de não haver nenhum item ilícito com o motorista ou no interior do carro, o veículo foi removido ao pátio por causa das infrações administrativas. A aprensão chama atenção pelo alto valor e número de multas acumuladas.

Veja a nota da PM:

"Policiais militares do Setor de Busca e Apreensão do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) apreenderam, na tarde desta quarta-feira (9), um veículo que acumulava impressionantes 1.414 infrações de trânsito e uma dívida superior a R$ 400 mil. A apreensão ocorreu na Avenida Inajar de Souza, na zona norte da capital.



Durante patrulhamento de rotina, os policiais abordaram o automóvel que circulava de forma irregular. Após consulta ao sistema, foi constatada a ausência de licenciamento e o acúmulo de R$ 419.631,20 em débitos relacionados a infrações de trânsito.



Embora nada de ilícito tenha sido encontrado com o condutor ou no interior do veículo, as irregularidades administrativas resultaram na remoção do carro ao pátio."