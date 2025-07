UE: Von der Leyen sobrevive confortavelmente a voto de desconfiança e derrota moção de censura

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sobreviveu confortavelmente a um voto de desconfiança nesta quinta-feira, 10, após um número esmagador de legisladores da União Europeia (UE) rejeitar uma moção de censura contra ela.

A moção continha uma mistura de alegações contra von der Leyen, incluindo troca de mensagens privadas com o diretor executivo da fabricante de vacinas Pfizer durante a pandemia de covid-19, uso indevido de fundos da UE e interferência em eleições na Alemanha e na Romênia.

A moção foi derrotada por 360 votos contra 175, com 18 legisladores optando por se abster durante uma sessão plenária no Parlamento Europeu em Estrasburgo, França. Von der Leyen não estava presente para a votação.

A votação tem sido um ponto de crítica para Von der Leyen - que liderou o esforço da UE para encontrar vacinas para cerca de 450 milhões de cidadãos durante a pandemia - e seu Partido Popular Europeu, ou PPE, que é a maior família política na assembleia.

Os membros do PPE são acusados de se aproximarem da extrema direita para avançar sua agenda. O parlamento da UE mudou perceptivelmente para a direita política, após as eleições em toda a Europa há um ano. Contudo, a moção de censura, a primeira no Parlamento Europeu em mais de uma década, foi apresentada contra a presidente da Comissão Europeia justamente por um grupo de legisladores de extrema direita.

O segundo maior grupo do parlamento, os Socialistas e Democratas, disse que a moção de censura foi resultado "da irresponsabilidade do PPE e dos jogos duplos." Fonte: Associated Press.

