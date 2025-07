Delta Air Lines supera expectativas de lucro e receita; no pré-mercado, ação salta quase 10%

A Delta Air Lines teve lucro líquido ajustado por ação de US$ 2,10 e receita de US$ 16,65 bilhões no segundo trimestre de 2025, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 10. Os resultados superaram as expectativas de analistas, de lucro por ação de US$ 2,06 e receita de US$ 15,5 bilhões. Às 8h09 (de Brasília), a ação da companhia aérea americana, que tem sede em Atlanta, saltava 9,6% no pré-mercado de Nova York.

*Com informações da Dow Jones Newswires.